Присяжный адвокат Роберт Сарв: можно ли оскорблять политиков без разбора?

В интервью, данном журналистам передачи «Радар», бывший министр внутренних дел Андрес Анвельт назвал одной из причин своего ухода из политики сопряженную с должностью ненависть, которая часто была направлена против него лично и членов его семьи.

Общественные деятели – это люди, чья общественная позиция или деятельность делает их известными: они могут влиять на принятие решений и направлять общественное мнение. Общественными деятелями являются, например, политики, журналисты, медийные персоны и артисты.

Деятельность общественных деятелей можно критиковать – обоснованно и конструктивно, но ударение стоит на слове «деятельность». Критиковать можно политические взгляды, осуществление политики, выступления, заявления. Общественный деятель должен чувствовать критику, поскольку он сам ищет внимания, то есть ставит себя в ситуацию, при которой большое количество людей может высказать свое мнение о его деятельности.

В то же время, общественный деятель как обычный гражданин, не может подвергаться критике в большей степени, направленной на его личность и личную жизнь, том числе, семью. Общественного деятеля можно критиковать и обсуждать только исходя из его общественной деятельности. Это означает, что политика можно критиковать за его решения, голосование в парламенте или на собрании (например, его позицию по акцизам или миграционной политике), а артиста - за его выступления и репертуар. Но в вопросах, касающихся личной жизни, общественный деятель остается обычным человеком.

Это означает, что ни общественный деятель и никто другой, не должен чувствовать глумления, оскорбления или запугивания его самого и его семьи. Ни при каких условиях не разрешается писать кому-то «Ты и твои дети должны гореть в аду». Речь в любом случае идет о противоправном поведении, при котором у другого человека есть право на защиту. Конечно, нельзя и угрожать.