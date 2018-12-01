Миф развеивается: новомодные методы обучения лишь ухудшают успеваемость

Финны очень обеспокоены ухудшением результатов теста PISA в течение последнего десятилетия. Принявшая участие в исследовании доктор психологии Айно Сааринен назвала две причины падения успеваемости – повальную компьютеризацию и применение методов проблемного обучения.

Эмерит-профессор психологии Лийса Келтикангас-Ярвинен отмечает, что если раньше оценки у учеников были более или менее одинаковыми, то теперь школы «штампуют» всё больше отличников и двоечников. От юных школьников всё чаще требуют самостоятельности при принятии ими решений, ответственности и умения самостоятельно справляться с проблемами. Тем не менее, не все учащиеся основной школьной ступени к этому готовы.

В падении успеваемости явно проявляется влияние повальной компьютеризации. Чем чаще на занятиях использовали цифровые устройства, тем хуже оказались результаты тестов PISA по математике, естественным наукам, чтению и умению совместно решать проблемы.

Электронное обучение перегружает память

Причиной плохих результатов не было неумение учеников пользоваться смарт-устройствами. У тех, кто и раньше умел это отлично делать, результаты тестов оказались ещё хуже. При использовании компьютера и планшета есть опасность того, что внимание начнёт рассеиваться. Ученик будет легко отвлекаться на посторонние вещи и не сможет сосредоточиться на учёбе. Из-за перегруженности памяти процесс обучения застопорится.

Исследование показало, что больше всего ухудшилась успеваемость учеников из т.н. групп риска, коих всего шесть. Это юноши, школьники, продемонстрировавшие плохие результаты по последним тестам PISA, часто отсутствовавшие ученики, дети иммигрантов, дети из малообеспеченных семей и дети матерей с низким уровнем образования.

Методы проблемного обучения подходят не всем

В ходе исследования выяснилось, что применение методов проблемного обучения также приводит к низким показателям успеваемости. По словам Айно Сааринен, электронное и проблемное обучение не для всех, особенно не для учеников из групп риска, а также не для школьников с нарушением концентрации внимания и проблемами в учёбе. Использование методов проблемного обучения оправдывалось желанием выровнять возможности в обучении детей из различных семей. Результаты исследования свидетельствуют об обратном результате.