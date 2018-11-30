Пожар в многоквартирном доме в Тарту: один человек погиб, второго нашли в бессознательном состоянии

Сообщение о пожаре на Калда-теэ поступило в 13.23. Из-за огня в квартире лопнуло окно. Прибывшие на место происшествия спасатели проникли в трехкомнатную квартиру, обнаружив в одной из комнат горящую кровать, а на ней погибшего человека. Как уточнили в Спасательном департаменте, погибшему было 55 лет.

На кухне была найдена пожилая женщина без сознания. Ее доставили в больницу.

Пожар локализовали за несколько десятков минут, его окончательная ликвидация заняла менее часа. Сгорела мебель, вся квартира сильно повреждена.