Пт, 30.11.2018
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  • Пожар в многоквартирном доме в Тарту: один человек погиб, второго нашли в бессознательном состоянии

Пожар в многоквартирном доме в Тарту: один человек погиб, второго нашли в бессознательном состоянии

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В Тарту в результате пожара погиб 55-летний мужчина.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

Сегодня после полудня в Спасательный департамент поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в тартуском районе Аннелинн: из окна одной из квартир, расположенной на первом этаже, валил дым.

Сообщение о пожаре на Калда-теэ поступило в 13.23. Из-за огня в квартире лопнуло окно. Прибывшие на место происшествия спасатели проникли в трехкомнатную квартиру, обнаружив в одной из комнат горящую кровать, а на ней погибшего человека. Как уточнили в Спасательном департаменте, погибшему было 55 лет.

На кухне была найдена пожилая женщина без сознания. Ее доставили в больницу.

Пожар локализовали за несколько десятков минут, его окончательная ликвидация заняла менее часа. Сгорела мебель, вся квартира сильно повреждена.

По предварительной оценке побывавшего на месте происшествия инспектора, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с открытым огнем. Было ли причиной курение или зажженные свечи - еще предстоит уточнить.

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