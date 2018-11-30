Пожар в многоквартирном доме в Тарту: один человек погиб, второго нашли в бессознательном состоянии

Сегодня после полудня в Спасательный департамент поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в тартуском районе Аннелинн: из окна одной из квартир, расположенной на первом этаже, валил дым.
Сообщение о пожаре на Калда-теэ поступило в 13.23. Из-за огня в квартире лопнуло окно. Прибывшие на место происшествия спасатели проникли в трехкомнатную квартиру, обнаружив в одной из комнат горящую кровать, а на ней погибшего человека. Как уточнили в Спасательном департаменте, погибшему было 55 лет.
На кухне была найдена пожилая женщина без сознания. Ее доставили в больницу.
Пожар локализовали за несколько десятков минут, его окончательная ликвидация заняла менее часа. Сгорела мебель, вся квартира сильно повреждена.
По предварительной оценке побывавшего на месте происшествия инспектора, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с открытым огнем. Было ли причиной курение или зажженные свечи - еще предстоит уточнить.