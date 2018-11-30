Пт, 30.11.2018
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Суд может выдать США обвиняемого в сбыте наркотиков эстонского каратиста

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Harku vangla trellid.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Харьюский уездный суд в четверг, 29 ноября, признал юридически допустимой выдачу США в прошлом талантливого каратиста, известного в криминальных кругах Эстонии Евгения Быкова.

Pанее суд первой инстанции посчитал допустимой выдачу США и еще четырех лиц, которых американские власти подозревают в причастности к незаконному обороту большого количества наркотиков.

Помимо Быкова это Амид Магеррамов, Николай Нифталиев, Виталий Воронюк и Виктор Литвинчук.

В законную силу решение суда ни по одному из пяти лиц не вступило.

"Ходатайства Соединенных Штатов Америки об экстрадиции пятерых лиц поступили эстонской стороне в начале октября", - сообщил корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Государственной прокуратуры Каарел Каллас.

Он добавил, что суд проверяет только правовую допустимость экстрадиции.

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