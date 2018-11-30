Не в свои сани: российская фигуристка попыталась занять чужое место

Однако на церемонии награждения спортсменка, кажется, совсем забыла об этом и уверенно пошла к пьедесталу первого места. Происходящее снимали камеры. Позже она поделилась видео своего позора с подписчиками в Instagram и призналась, что ей очень неловко. Впрочем, подписчики на разных языках мира стали уверять девушку, что ничего страшного не произошло. Наоборот, они увидели в этом добрый знак и признали, что даже в такой ситуации Анастасия показала себя очень милой девушкой.