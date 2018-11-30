Пт, 30.11.2018
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Не в свои сани: российская фигуристка попыталась занять чужое место

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Russia's Anastasia Skoptcova and Kirill Aleshin (behind) perform during the ice dance free dance event at the figure skating NHK Trophy in Hiroshima on November 11, 2018. (Photo by MARTIN BUREAU / AFP)

ФОТО: MARTIN BUREAU / AFP

Российская фигуристка Анастасия Скопцова на своей странице в Instagram опубликовала видео инцидента, произошедшего с ней на церемонии награждения призеров турнира Tallinn Trophy. Спортсменка перепутала ступени пьедестала.

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин оказались в тройке медалистов среди пар, выступавших на соревновании в танцах на льду, передает dni.ru. Они заняли второе место.

Однако на церемонии награждения спортсменка, кажется, совсем забыла об этом и уверенно пошла к пьедесталу первого места. Происходящее снимали камеры. Позже она поделилась видео своего позора с подписчиками в Instagram и призналась, что ей очень неловко. Впрочем, подписчики на разных языках мира стали уверять девушку, что ничего страшного не произошло. Наоборот, они увидели в этом добрый знак и признали, что даже в такой ситуации Анастасия показала себя очень милой девушкой.

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