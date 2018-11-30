Пт, 30.11.2018
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  • Подробности ЧП в школе: ученики бились в судорогах и теряли сознание из-за принятых лекарств

Подробности ЧП в школе: ученики бились в судорогах и теряли сознание из-за принятых лекарств

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Таблетки. Фото иллюстративное.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Таблетки, которые привели к судорогам и обмороку у валгаских школьников, оказались сильными лекарственными препаратами, как полиция и подозревала в самом начале, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Два ученика восьмого класса Валгаской основной школы 7 ноября во время уроков приняли таблетки, из-за которых они бились в судорогах и потеряли сознание.

Один из учеников упал в обморок, глаза другого были красными, а речь – медленная, также у него были судороги.  

Первоначальная версия полиции – мальчики приняли сильные рецептурные лекарства, которые принес один из потерпевших. Сейчас версия полиции нашла подтверждение. «Один из детей взял эти таблетки у родственника без разрешения», - сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

После получения помощи в отделении экстренной медицинской помощи мальчиков отпустили домой и их состояние было стабильным.

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