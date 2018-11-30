Подробности ЧП в школе: ученики бились в судорогах и теряли сознание из-за принятых лекарств

Два ученика восьмого класса Валгаской основной школы 7 ноября во время уроков приняли таблетки, из-за которых они бились в судорогах и потеряли сознание.

Один из учеников упал в обморок, глаза другого были красными, а речь – медленная, также у него были судороги.

Первоначальная версия полиции – мальчики приняли сильные рецептурные лекарства, которые принес один из потерпевших. Сейчас версия полиции нашла подтверждение. «Один из детей взял эти таблетки у родственника без разрешения», - сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.