Подробности ЧП в школе: ученики бились в судорогах и теряли сознание из-за принятых лекарств

Таблетки, которые привели к судорогам и обмороку у валгаских школьников, оказались сильными лекарственными препаратами, как полиция и подозревала в самом начале, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Два ученика восьмого класса Валгаской основной школы 7 ноября во время уроков приняли таблетки, из-за которых они бились в судорогах и потеряли сознание.
Один из учеников упал в обморок, глаза другого были красными, а речь – медленная, также у него были судороги.
Первоначальная версия полиции – мальчики приняли сильные рецептурные лекарства, которые принес один из потерпевших. Сейчас версия полиции нашла подтверждение. «Один из детей взял эти таблетки у родственника без разрешения», - сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.
После получения помощи в отделении экстренной медицинской помощи мальчиков отпустили домой и их состояние было стабильным.