Министр настроена оптимистически: вопрос нехватки семейных врачей решится через несколько лет

В свете опубликованных несколько недель назад результатов аудита Госконтроля, центральной темой которого стало слишком большое количество пациентов в отделениях неотложной помощи, председатель Эстонского общества семейных врачей Ле Валликиви в качестве крупнейшей проблемы привела в пример, что в Эстонии работает чуть больше 800 семейных врачей, у 200 из которых или нет, или она потребуется в ближайшее время, замены.

Министр Сиккут большой проблемы тут не видит. По ее словам, профессия семейного врача становится все популярнее, в этом году 33 студента поступили в резидентуру по специальности семейного врача, которая со следующего года увеличится до четырех лет. То есть, в какой-то год не появится ни одного нового семейного врача. «Продление резидентуры – это необходимый шаг, поскольку мы хотим, чтобы семейный врач мог предложить своим пациентам большее число медицинских услуг: делать мелкие хирургические операции и проводить диагностику», – сказала она и добавила, что к числу 200 врачей мы приблизимся через несколько лет.

Безусловно, работа семейного врача меняется: одним важным шагом было бы создание гибких списков – один врач готов обслуживать более 2000 пациентов, если получит для этого дополнительное финансирование, а другой хотел бы работать с частичной нагрузкой. По словам Сиккут, в ближайшее время постановление она изменить не сможет, поскольку пациентам нельзя сообщить, что с завтрашнего дня их больше не лечат.

«В действительности у министерства и общества семейных врачей есть договор о сотрудничестве, в котором сказано, как мы достигнем поставленной цели. В будущем году должен стать доступным список врачей, которые хотят взять новых пациентов, также будет сообщено, на каких языках они обслуживают пациентов», – сказала Сиккут. Во-вторых, по словам министра, нужно больше работать над тем, чтобы семейные врачи пользовались э-консультациями. Сейчас они составляют меньше одного процента от всех приемов врачей-специалистов, в то время как могли бы составлять как минимум треть.

Удачная идея сталкивается с реальностью – у семейных врачей не хватает времени и средств на э-консультации. Фонд обследований маленький, а врачу-специалисту нужно представить результаты обследований.

«Решение вопроса нехватки времени заключается в том, чтобы для небольших работ больше использовать медицинских сестер – врач не должен открывать больничный лист и выписывать справку о здоровье, – сказала Сиккут. – Нужен и фонд обследований, поскольку если мы хотим укрепить медицину первичного уровня, мы должны вложить в нее деньги». Это может означать уменьшение финансирования врачей-специалистов, но до тех пор, пока экономика растет, деньги не нужно перераспределять, а нужно добавлять извне в отдельные области.

Вторая проблема – время ожидания в отделениях неотложной помощь. «В действительности эта проблема есть в Таллинне и в Тарту – если в другом месте кто-то придет попросить пластырь, это не спровоцирует возникновение очереди», – сказала министр. Она добавила, что главная проблема заключается в том, что в отделения неотложной помощи люди приходят посреди рабочего дня: «Если пациент не нуждается в неотложной помощи, таллиннца нужно отправить к его семейному врачу. Тем же, у кого семейный врач находится на Сааремаа или в Вярска, действительно придется предложить решение, и сделает это или общий врач отделения неотложной помощи, или дежурная клиника. Также много разговоров о том, что в неотложной помощи могла бы быть отдельная медсестра, которая в случае легких проблем может самостоятельно оказать помощь».