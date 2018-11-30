На выходных может быть нарушена работа банкоматов SEB

Работа интернет-банка для частных и деловых клиентов, мобильного банка и других электронных каналов может быть нарушена в период 4-8:00, сообщил банк.

По сообщению банка, работы по обслуживанию ИТ-систем в том числе могут отразиться на работе банкоматов и карточных платежах с 4:30 до 5:30.