Пт, 30.11.2018
Мы уже давно не говорим по существу. Мы продолжаем манипулировать страхами и запугивать людей. Кристина Каллас

На выходных может быть нарушена работа банкоматов SEB

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Логотип SEB.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В связи с техническими работами в ночь на 2 декабря возможны помехи в работе электронных каналов, банкоматов и карточных платежей SEB.

Работа интернет-банка для частных и деловых клиентов, мобильного банка и других электронных каналов может быть нарушена в период 4-8:00, сообщил банк.

По сообщению банка, работы по обслуживанию ИТ-систем в том числе могут отразиться на работе банкоматов и карточных платежах с 4:30 до 5:30.

Банк приносит клиентам извинения за доставленные неудобства. Клиенты банка могут обращаться за информацией по номеру клиентской поддержки SEB 665 5100.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ