На выходных может быть нарушена работа банкоматов SEB
30 ноября 2018, 17:02
В связи с техническими работами в ночь на 2 декабря возможны помехи в работе электронных каналов, банкоматов и карточных платежей SEB.
Работа интернет-банка для частных и деловых клиентов, мобильного банка и других электронных каналов может быть нарушена в период 4-8:00, сообщил банк.
По сообщению банка, работы по обслуживанию ИТ-систем в том числе могут отразиться на работе банкоматов и карточных платежах с 4:30 до 5:30.
Банк приносит клиентам извинения за доставленные неудобства. Клиенты банка могут обращаться за информацией по номеру клиентской поддержки SEB 665 5100.