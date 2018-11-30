Гражданин Эстонии, избивший жертву до состояния комы, сядет в немецкую тюрьму

40-летний гражданин Эстонии признан виновным в причинении тяжких и опасных телесных повреждений, и приговорил его к пяти годам лишения свободы, пишет Kölnische Rundschau.

Все произошло в октябре 2017 года на кёльнской Фризенплац, куда осужденный эстонец пришел со своим 32-летним другом, чтобы купить наркотики. Они заговорили с одним дилером, который стоял на площади со своим другом.

Между торговцем и 32-летним мужчиной возникло недопонимание, и началась драка. 40-летний эстонец и друг дилера в драку не вмешивались и спокойно стояли рядом с дерущимися.

По словам очевидцев, внезапно и без какого-либо предупреждения эстонец ударил друга дилера кулаком в лицо. Потерпевший упал, ударился головой об землю и остался лежать на улице. По словам одного свидетеля, удар был настолько сильным, что жертва явно потеряла сознание до того, как упала на землю. Происшествие зафиксировала и камера наблюдения, установленная на одном из домов.

В какой-то момент потерпевший пришел в себя и, хотя свидетели хотели вызвать ему скорую помощь, он от этого отказался и ушел домой. Дома ему стало плохо, он потерял сознание и впал в кому. Мужчина до сих пор, больше года после происшествия, находится в коме и пребывает в доме призрения под надзором врачей.