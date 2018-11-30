Туск: ЕС расширит санкции в отношении России
30 ноября 2018, 17:29
Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС расширит санкции в отношении России в связи с захватом украинских судов и моряков, сообщет BNS.
На проходящем в пятницу в Буэнос-Айресе саммите G20 Туск сказал, что «Европа едина по вопросу суверенитета и территориальной целостности Украины», и назвал произошедший в воскресенье инцидент «серьезным источником для беспокойства».
Туск призвал и других участников саммита использовать саммит для обсуждения напряженных ситуаций, в том числе российской агрессии.