G20: Трамп и Путин проигнорировали друг друга
30 ноября 2018, 17:41
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе не поприветствовали друг друга, пишет Интерфакс. За церемонией фотографирования из пресс-центра наблюдали десятки журналистов.
Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Трамп прошел мимо него.
Затем главы государств "двадцатки" направились в зал первого пленарного заседания.
Путин шел одним из первых, на отдалении от него - президент США.