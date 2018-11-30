G20: Трамп и Путин проигнорировали друг друга

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе не поприветствовали друг друга, пишет Интерфакс. За церемонией фотографирования из пресс-центра наблюдали десятки журналистов.