Пт, 30.11.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский

G20: Трамп и Путин проигнорировали друг друга

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Дональд Трамп и Владимир Путин

ФОТО: DMITRY AZAROV / KOMMERSANT /

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе не поприветствовали друг друга, пишет Интерфакс. За церемонией фотографирования из пресс-центра наблюдали десятки журналистов.

Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Трамп прошел мимо него.

Затем главы государств "двадцатки" направились в зал первого пленарного заседания.

Путин шел одним из первых, на отдалении от него - президент США.

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