Пт, 30.11.2018
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  • Владеют ли власти Нарвы, Маарду, Йыхви, Силламяэ и Кохтла-Ярве эстонским? Круузимяэ сомневается

Владеют ли власти Нарвы, Маарду, Йыхви, Силламяэ и Кохтла-Ярве эстонским? Круузимяэ сомневается

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Тармо Круузимяэ.

ФОТО: ERR

Член парламентской фракции партии Isamaa Тармо Круузимяэ призвал Языковую инспекцию проверить уровень владения государственным языком у ряда руководителей самоуправлений Ида-Вирумаа и города Маарду, пишет Rus.err.

По данным политика, на требуемом законом уровне эстонским языком не владеют вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин, заместитель мэра Силламяэ Татьяна Иванова, а также член городской управы Нарвы Андрей Антонов.

Тармо Круузимяэ также сомневается в том, что все в порядке с эстонским у мэра Маарду Владимира Архипова, волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского и его помощников Виктории Цвентарной, Елены Безводицкой и Макса Каура.

По словам Круузимяэ, он трижды отправлял запросы в управу Йыхви, чтобы узнать, на каком уровне местные власти владеют государственным языком, но ответов на них так и не получил.

По словам Тармо Круузимяэ, на основании его жалобы теперь этими вопросами займутся чиновники Языковой инспекции.

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