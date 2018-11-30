Владеют ли власти Нарвы, Маарду, Йыхви, Силламяэ и Кохтла-Ярве эстонским? Круузимяэ сомневается

По данным политика, на требуемом законом уровне эстонским языком не владеют вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин, заместитель мэра Силламяэ Татьяна Иванова, а также член городской управы Нарвы Андрей Антонов.

Тармо Круузимяэ также сомневается в том, что все в порядке с эстонским у мэра Маарду Владимира Архипова, волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского и его помощников Виктории Цвентарной, Елены Безводицкой и Макса Каура.

По словам Круузимяэ, он трижды отправлял запросы в управу Йыхви, чтобы узнать, на каком уровне местные власти владеют государственным языком, но ответов на них так и не получил.