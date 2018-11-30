Украинские СМИ: Эстония наиболее четко отреагировала на нападение в Азовском море

«Балтийские страны оказались наиболее откровенными защитниками Украины, способными называть вещи своими именами, без оглядки на то, оскорбит ли правда чувства россиян. Ничего удивительного – эти три страны пережили почти 50 лет советской оккупации и понимают, о каком противнике идет речь», - пишет издание «Европейская правда».

Издание пишет, что глава МИД Литвы Линас Линкявичюс стал первым зарубежным топ-чиновником, который четко осудил действия РФ, назвав атаку в Керченском проливе актом агрессии против Украины. Это заявление появилось еще до обстрела украинских кораблей, на основании событий воскресного утра.

Вторым министром, который публично поддержал Украину (и тоже не успел учесть обстрел), стал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, который назвал действия РФ на Азове явным нарушением международного права, пишет издание.

Через час, в 22.24 в воскресенье, появилось заявление МИД Эстонии – уже с реакцией на события воскресного вечера и с требованием к России немедленно освободить захваченные украинские корабли.

«Далее балтийские коллеги выходили с новыми, более жесткими заявлениями, которые вселяют надежду: у нас есть настоящие друзья в ЕС, - пишет издание - Но самой настойчивой оказалась Эстония».

Премьер-министр Юри Ратас выступил с заявлением через несколько часов после главы МИД и также призвал Россию незамедлительно освободить захваченные в Керченском проливе украинские суда и моряков и предпринять шаги к снижению напряженности.

Президент Керсти Кальюлайд во вторник призвала мир признать войной в Европе захват россиянами украинских кораблей, а в среду Эстония первой публично вызвала посла России для объяснений по Азовскому кризису.

По оценке издания, Украина выиграла последовавшую за нападением в Керченском проливе информационную войну. Из европейских стран издание отмечает Венгрию, Болгарию, Словакию, Италию, Турцию, Грецию и Сербию, которые вообще не отреагировали на нападение или сделали это таким образом, чтобы напрямую не критиковать Россию.