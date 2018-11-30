Глава Языковой инспекции может получить премию в размере 3180 евро

Ведущий инспектор Языковой инспекции Мерле Лоодус-Адамсон обратилась к министру образования Майлис Репс с предложением выписать премию своему начальнику, генеральному директору организации Ильмару Томуску, передает Rus.err.
"В этом году Министерство образования и науки выделило Языковой инспекции дополнительные средства для выплаты премий своим сотрудникам, однако руководитель учреждения не имеет права принимать решение о выплате премии самому себе. Поэтому я обращаюсь к вам с предложением выплатить генеральному директору Языковой инспекции Ильмару Томуску в конце 2018 года разовую премию в размере одной месячной зарплаты", - объяснила Мерле Лоодус-Адамсон свою инициативу.
Она добавила, что Томуск успешно руководит инспекцией уже 23 года, а также внес существенный вклад как в надзор за исполнением языкового законодательства, так и в его разработку.
Министр образования Майлис Репс в мае повысила Томуску зарплату до 3180 евро в месяц, с января 2017 и до мая текущего года основной оклад Ильмара Томуска составлял 3000 евро в месяц.