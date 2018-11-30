Видео: молодежное крыло EKRE хочет воспитать новую элиту для управления страной

В пятницу в 18 часов в Тарту на мосту "Каарсильд" собрались участники молодежного крыла EKRE "Синее пробуждение" в честь шестой годовщины этой организации, пишет Tartu Postimees.
На мероприятии председатель "Синего пробуждения" Руубен Каалеп заявил, что у его поколения есть возможность взрастить новую элиту, которая будет руководить государством.
Каалеп счел самой большой проблемой современной Эстонии то, что на нее оказывают давление не только с востока, но и с запада. По его словам, главная задача "Синего пробуждения", чтобы не исчезло все эстонское. "У нас богатая история, было бы жаль, если бы наша нация исчезла".
Кроме того, продолжил Каалеп, у каждого государственного строя есть своя элита, которая руководит государством. "Действующая элита - удобная, она не осмеливается посмотреть на политическую ситуацию под другим углом", - заявил он, добавив, что "Синее пробуждение" трудится во имя нового национального пробуждения.
Помимо Каалепа, слово взял член правления "Синего пробуждения" Федор Стомахин, который сказал Tartu Postimees, что для него в идеале Эстония должна стать домом для тех людей, которые считают ее своей родиной и чьи корни происходят отсюда.