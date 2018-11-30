Видео: молодежное крыло EKRE хочет воспитать новую элиту для управления страной

На мероприятии председатель "Синего пробуждения" Руубен Каалеп заявил, что у его поколения есть возможность взрастить новую элиту, которая будет руководить государством.

Каалеп счел самой большой проблемой современной Эстонии то, что на нее оказывают давление не только с востока, но и с запада. По его словам, главная задача "Синего пробуждения", чтобы не исчезло все эстонское. "У нас богатая история, было бы жаль, если бы наша нация исчезла".

Кроме того, продолжил Каалеп, у каждого государственного строя есть своя элита, которая руководит государством. "Действующая элита - удобная, она не осмеливается посмотреть на политическую ситуацию под другим углом", - заявил он, добавив, что "Синее пробуждение" трудится во имя нового национального пробуждения.