Скончался экс-президент США Джордж Буш-старший

Джордж Буш-старший скончался в Хьюстоне. В последние месяцы часто поступали сообщения о его плохом самочувствии.

Он принял участие во Второй Мировой войне, затем занимался нефтяным бизнесом. В 1964 году перешёл в политику, присоединившись к Республиканской партии.

В 1988 году Буша-старшего избрали президентом США. Он занимал этот пост с 1989 по 1993 год, став 41-м президентом США.

Его сын, Джордж Буш-младший пошёл по стопам отца, став 43-м президентом страны.

Американские СМИ отмечают, что на срок президентства Джорджа Буша-старшего пришёлся ряд таких важных геополитических событий, как распад СССР и международная военная операция против президента Ирака Саддама Хусейна "Буря в пустыне".

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Твиттере заявление, в котором вместе супругой соболезнует в связи с кончиной Буша-старшего. "Проявляя мудрость, здравый смысл и уверенное лидерство, президент Буш привёл нашу нацию и весь мир к победному и мирному завершению холодной войны. Работая на посту президента, он подготовил почву для последующих десятилетий процветания", - пишет, в частности, Трамп.