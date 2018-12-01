Самыми дорогими бензин 95-й марки и дизельное топливо на этой неделе тоже были в Таллинне, самыми дешевыми - в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге цены 95-го бензина и дизельного топлива снизились соответственно на 1,6% и 0,8% - до 1,259 евро за литр. Бензин в Риге дешевеет пятую, дизтопливо - четвертую неделю подряд.

В Вильнюсе бензин 95-й марки и дизельное топливо подорожали на 1,9% - до 1,166 евро за литр. Горючее в столице Литвы дорожает третью неделю подряд.

В Таллинне на АЗС Circle K цена 95-го бензина снизилась на 4,2% - до 1,264 евро за литр, дизельное топливо подешевело на 1,8% - до 1,334 евро за литр. Хотя цены на бензин в Таллине снижаются уже шестую, а на дизтопливо - восьмую неделю подряд, топливо в эстонской столице остается самым дорогим в Прибалтике.