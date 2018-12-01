С 1 декабря в Эстонии обязательны зимние шины

Зимние шины обязательны с 1 декабря по 1 марта. Остаточная глубина рисунка шины должна составлять не менее 3 мм., сообщает BNS со ссылкой на МВД.

Шипованными шинами разрешено пользоваться с 15 октября до 31 марта. В виде исключения при зимних погодных и дорожных условиях шипованными шинами можно также пользоваться с 1 октября по 30 апреля.