Сб, 1.12.2018
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  • С 1 декабря в Эстонии обязательны зимние шины

С 1 декабря в Эстонии обязательны зимние шины

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Гололедица. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits.

Полиция напоминает водителям, что с субботы в Эстонии является обязательным использование зимних шин.

Зимние шины обязательны с 1 декабря по 1 марта. Остаточная глубина рисунка шины должна составлять не менее 3 мм., сообщает BNS со ссылкой на МВД.

Шипованными шинами разрешено пользоваться с 15 октября до 31 марта. В виде исключения при зимних погодных и дорожных условиях шипованными шинами можно также пользоваться с 1 октября по 30 апреля.

Круглый год разрешено пользоваться ламельными шинами категории M+S, MS, M.S. или M&S.

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