Фото: тартуская квартира приглашает в волшебную зимнюю сказку

В старой части Тарту ждет нового хозяина прелестная реновированная однокомнатная квартирка, пишет портал Kodustiil.
Квартира площадью 31,6 квадратных метра находится в охраняемой государством старой части Тарту, богатой историческими зданиями. В построенном в 1904 году доме восемь квартир и действует квартирное товарищество, которое понемногу приводит дом в порядок.
В квартире за последние три года сделан капитальный ремонт: в комнате отреставрированы старинные дощатые стены, постелен новый пол и поставлены новые окна. Электропроводка и трубы тоже новые.
Квартира отапливается электрорадиаторами и камином. Есть возможность установить воздушно-тепловой насос. Квартплата тоже радует: летом это чуть больше 50 евро, а в самые холодные месяцы - 60-70 евро в месяц.
Конечно, есть и дровяной сарай. Парковка возможна и во дворе, и на улице рядом с домом.
Дом находится рядом с Тоомемяги, и все необходимое для жизни - на расстоянии короткой пешей прогулки.
Ознакомьтесь с подробностями, которые находятся ЗДЕСЬ.