Фото: тартуская квартира приглашает в волшебную зимнюю сказку

Квартира площадью 31,6 квадратных метра находится в охраняемой государством старой части Тарту, богатой историческими зданиями. В построенном в 1904 году доме восемь квартир и действует квартирное товарищество, которое понемногу приводит дом в порядок.

ФОТО: KV.EE

В квартире за последние три года сделан капитальный ремонт: в комнате отреставрированы старинные дощатые стены, постелен новый пол и поставлены новые окна. Электропроводка и трубы тоже новые.

ФОТО: KV.EE

Квартира отапливается электрорадиаторами и камином. Есть возможность установить воздушно-тепловой насос. Квартплата тоже радует: летом это чуть больше 50 евро, а в самые холодные месяцы - 60-70 евро в месяц.

ФОТО: KV.EE

Конечно, есть и дровяной сарай. Парковка возможна и во дворе, и на улице рядом с домом.

Дом находится рядом с Тоомемяги, и все необходимое для жизни - на расстоянии короткой пешей прогулки.