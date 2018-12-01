В Нарве открывается театральный центр Vaba Lava Narva

«Празднование сотого дня рождения Эстонской Республики привело в Ида-Вирумаа массу фестивалей, выставок и театральных постановок высшего уровня», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа.

«Открытие Vaba Lava Narva является долгожданным и важным событием как для Нарвы, так и для всей эстонской сферы культуры. Мы надеемся, что новаторский театральный центр станет живым центральным пунктом местной культурной жизни, который пригласит принять участие в увлекательных мероприятиях людей со всего мира», – добавил Рохумаа.

По словам исполнительного директора и члена правления Vaba Lava Кристийны Рейдольв, новый театральный центр откроется неделей театральных искусств. «Наша международная и разнопланавая программа очень насыщенна, она за одну неделю мы покажем, каким образом можно использовать новое здание театра и каких эмоций можно ожидать в Нарве в дальнейшем», – сказала она.

В театральном зале Vaba Lava Narva, который создается в юбилейном году, будет зал типа black-box на 216 сидячих мест (371 квадратный метр) со вспомогательными помещениями и офисом, а также студийный зал на 70 мест, который можно использовать в качестве зала для репетиций Vaba Lava, а также для телетрансляций ERR. К центру будут также относиться малый зал на 50 мест (82 квадратных метра), а также зона кафе и галереи.

У Vaba Lava есть здания и в Таллинне, и в Нарве. В Таллинне осуществляется общее и стратегическое управление зданиями театра Vaba Lava, а также ведется вспомогамельная деятельность. Кроме этого у обоих зданий имеются местные команды, которые занимаются повседневным администрированием и работой дома театра.

Театральный центр откроется с недели сценических искусств, которая будет длиться с 1 по 11 декабря. Неделю откроет новая постановка некоммерческого объединения R.A.A.A.M «ТРАНЗИТ. Остановите музыку.» Из Финляндии прибудет Race Horse Company и организует для детей цирковые мастер-классы, показав им современный цирк, Королевский драматический театр Швеции представит визуально-экспериментальную постановку «Гедда Габлер», Литовский государственный драматический театр три раза исполнит захватывающую постановку документального театра «Зеленый луг». Помимо увлекательной театральной программы в течение недели можно будет послушать хорошие концерты, посмотреть кино мирового уровня, а также принять участие в публичных дискуссиях и семинарах. 3 декабря в студийном зале Vaba Lava Narva в рамках программы ЭР100 состоится лекция Игоря Копытина «О сложной роли города Нарва в Эстонской освободительной войне», а 5 декабря пройдет семинар о международном сотрудничестве в сфере культуры. Полную программу недели сценических искусств смотрите здесь.