Забавный совет: что делать с непарными носками

Наступила зима, и во многих квартирах еще недостаточно тепло. Или же вы экономите на отоплении? И в том, и в другом случае вам может стать зябко и захочется согреться. Другая причина - слишком легкая обувь и одежда, и вы замерзли. Срочно греться, но как? Можно, конечно, выпить горячего чаю, принять ванну или укрыться одеялом, но есть еще один способ, для которого вам потребуется... носок. Лучше всего подойдет старый, мягкий и, конечно, чистый. Поройтесь в шкафу и найдите одинокий непарный носок.