Военные преступники жалуются на плохие условия содержания в Тартуской тюрьме

Минюст Сербии на прошлой неделе сообщило местным СМИ, что последний президент Республики Сербская Краина Милан Мартич и бомбивший Сараево глава Румынского корпуса Драгомир Милошевич жалуются на недостаточную медицинскую и правовую помощь в тюрьме.

«Медосмотры проходят без предупреждения и из-за языкового барьера общение с врачом затруднено. Меры безопасности в тюрьме ниже человеческого достоинства – во время обысков заключенные должны раздеваться, их транспортируют в так называемых клетках», - сказано в жалобе заключенных.

Минюст добавляет, что раньше у Мартича и Милошевича не было доступа к переводчику, но теперь они могут пообщаться с переводчиком раз в три месяца. «Милошевич, больной человек в возрасте, должен работать, чтобы приобрести предметы гигиены, он сам стирает свои вещи, поскольку в тюрьме услуги прачечной платные», - сообщает министерство.

Правительство Сербии считает, что военные преступники могли бы отбывать наказание в Сербии. Эта тема обсуждалась 20 ноября в Белграде, когда сербский премьер-министр Ана Брнабич встретилась с президентом Международного трибунала по бывшей Югославии Теодором Мероном. По словам Мерона, организация проверит обоснованность жалобы заключенных, военных преступников можно перевезти для отбывания наказания в другую страну только в том случае, если трибунал убедится, что в Эстонии их жизни и здоровье находятся в непосредственной опасности, которую невозможно устранить с помощью местных властей.

Сербское правительство дважды ходатайствовало о переводе Милошевича и Мартича в Сербию, в 2014 и 2015 годах, но ООН отказала.

По оценке эстонского Минюста, оснований для жалоб у заключенных нет, с ними обходятся точно так же, как с остальными отбывающими наказание в Тартуской тюрьме.

«Поскольку военные преступники довольно популярные люди в некоторых регионах бывшей Югославии, то им может быть сложно принять тот факт, что с ними обращаются так же, как с обычными заключенными», - сказала пресс-секретарь министерства Кристин Раммус.