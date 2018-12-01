Уже с третьего декабря в Elron грядут нововведения

«Новая система разнообразит и упростит возможности покупки билетов на поезд. Технологическая мощность системы позволит нам в будущем предлагать большее разнообразный ассортимент билетов, исходя из потребностей разных пассажиров – например, абонементы на десять поездок или возможность приобретения в интернете билетов, не привязанных к конкретному времени или или отправлению, на которых указана только дата и маршрут. Новая онлайн-система позволит предоставлять пассажирам больше информации и пояснений, что особенно необходимо из-за изменений в связи с ремонтными работами. Информация будет предоставляться на нескольких языках. Кроме того, упростится процесс планирования комбинированных поездок – функция поиска позволит находить также поездки с пересадками, которые будут четко отмечены в расписании.

В отличие от нынешней, новая система будет работать в реальном времени, что означает, например, то, что если сейчас деньги, добавленные на проездную карточку непосредственно перед посадкой на поезд, сразу не отображаются на карте Elron и в терминале, то благодаря новой системе консультант-продавец сразу увидеть эти данные», – пояснил руководитель Elron по продажам и развитию Ронни Конго.

Он добавил, что преимущество онлайн-системы продажи билетов также в том, что предварительную продажу билетов можно заканчивать позже – с 5 декабря можно будет приобретать билеты в предварительной продаже не позднее, чем за 30 минут до отправления поезда с начальной станции, а в будущем – еще позже.

В длительной перспективе новая система обеспечит и долгожданную возможность покупать билеты в электропоездах с помощью банковской карты, предположительно эта возможность будет создана в первой половине 2019 года, когда вся система будет полностью передана в эксплуатацию, и автоматы для продажи билетов будут принимать также карты бесконтактной оплаты.

«Чтобы модернизация системы продажи билетов проходила максимально гладко, мы будем переходить на новую систему поэтапно, стараясь минимизировать возможные сбои», – сказал Конго.

«С 3 декабря появится возможность приобрести билет на поезд в новой онлайн-системе. Новая онлайн-система продажи билетов будет с визуальной и технической точки зрения отличаться от нынешней, но все же останется достаточно знакомой. Сильнее всего претерпит изменения процесс покупки периодических билетов, который, по сравнению с прежним, станет гораздо более удобным и логичным. Для покупки билетов в интернете нужно будет по-прежнему открыть сайт Elron и ввести в поиске маршрут и дату. При покупке билетов на отправления до 5 декабря, покупка совершается в нынешней системе, если же билет приобретается на отправления начиная с 5 декабря, то покупатель будет перенаправлен на новый сайт. Добавление денег на проездную карточку до 4 декабря осуществляется в нынешней системе», – сообщил Конго.

Новые терминалы с продавцами-консультантами начнут работу с 5 декабря. В связи с внедрением системы 5 декабря начиная с полуночи и до 10 утра в интернете будет невозможно добавить деньги на проездную карточку Elron.

«Если пассажиры пожелают добавить деньги на проездную карточку именно утром 5 декабря, это можно будет сделать в поезде у продавца-консультанта», – подчеркнул Конго, добавив, что автоматы по продаже билетов Elron надеется установить в течение декабря.