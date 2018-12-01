Работающие в Финляндии эстонские строители вскоре вернутся домой?

Член правления Nordecon Герд Мюллер не считает это вероятным. "Во-первых, они отправились туда, ожидая более высокую зарплату, и в Финляндии цены на строительство почти в два раза выше, чем в Эстонии. Если в Эстонии начнут строить с таким же уровнем зарплат, это будет означать, что цены на строительство в Эстонии должны достаточно сильно вырости, если оттуда многие работники действительно вернутся обратно", - сказал Мюллер.