Работающие в Финляндии эстонские строители вскоре вернутся домой?

На строительном рынке Финляндии наблюдается спад, также упали объемы экспорта эстонских строительных фирм, это означает, что двадцать тысяч работающих в Финляндии эстонских строителей, могут скоро вернуться в Эстонию, передает Postimees со ссылкой на ERR.
Член правления Nordecon Герд Мюллер не считает это вероятным. "Во-первых, они отправились туда, ожидая более высокую зарплату, и в Финляндии цены на строительство почти в два раза выше, чем в Эстонии. Если в Эстонии начнут строить с таким же уровнем зарплат, это будет означать, что цены на строительство в Эстонии должны достаточно сильно вырости, если оттуда многие работники действительно вернутся обратно", - сказал Мюллер.
В действительности, уже на сегодняшний день эстонцы стали меньше строить в Финляндии и Швеции. По данным Департамента статистики, объем строительства эстонских предприятий на зарубежном рынке в третьем квартире уменьшился на семь процентов, если сравнивать с этим же показателем год назад. Доля строительных работ в иностранных государствах уменьшилась на восемь процентов в месяц.