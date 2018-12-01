До и после: новая жизнь скучной спальни

Объект переделки - девичья спальня, которая первоначально была просто белой. Мама девочки решила, что нужно сделать комнату жизнерадостнее. Из старого интерьера в новый перекочевали шкафчик и белый комод. Все остальное - новое, в том числе и цвет стен.

ФОТО: www.vintagerevivals.com

Одну из стен комнаты покрыл яркий и пестрый орнамент. Создание акцентной стены - наиболее простое и в тоже время эффективное решение для смены имиджа комнаты.

По словам матери, дочь осталась очень довольной. Довольна и сама женщина, а также комментаторы, которые оставили свои отзывы в ее блоге.

ФОТО: vintagerevivals.com