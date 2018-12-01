До и после: новая жизнь скучной спальни

Постоянно повторяют, что интерьер спальни должен быть скромным и сдержанным, все прочие варианты лишают спокойствия и не позволяют вовремя отойти ко сну. Хозяева спальни, о которой пойдет речь, наплевали на все советы и сделали по-своему. Kodustiil предлагает взглянуть на результат.
Объект переделки - девичья спальня, которая первоначально была просто белой. Мама девочки решила, что нужно сделать комнату жизнерадостнее. Из старого интерьера в новый перекочевали шкафчик и белый комод. Все остальное - новое, в том числе и цвет стен.
Одну из стен комнаты покрыл яркий и пестрый орнамент. Создание акцентной стены - наиболее простое и в тоже время эффективное решение для смены имиджа комнаты.
По словам матери, дочь осталась очень довольной. Довольна и сама женщина, а также комментаторы, которые оставили свои отзывы в ее блоге.
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