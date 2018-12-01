В деле об изнасиловании с участием Роналду появились пикантные подробности

Описывая события той ночи, Роналду признается, что 35-летняя Майорга несколько раз отказывала ему в сексе, однако не оказывала никакого сопротивления в процессе. «Она сказала, что нам не следует заниматься сексом, поскольку мы едва знакомы. Но при этом она схватила меня за член, — рассказал спортсмен. — Она говорила, что не хочет этого, но была доступной. Я повернул ее на бок, все произошло очень быстро».

«Она все время продолжала говорить "нет, не делай этого, я не такая, как другие". Я извинился, когда закончил», — добавил Роналду и допустил, что у женщины могли остаться синяки после того, как он ее схватил.

Однако на обращение Der Spiegel за комментариями португальские юристы футболиста ответили, что большая часть информации в документах сфабрикована.