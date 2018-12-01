Галерея: дух Рождества в квартире, которая находится в Лиллекюла
1 декабря 2018, 18:07
Скандинавский стиль давно прописался в квартирах жителей Эстонии. А хозяева этой квартиры, только что выставленной на продажу, уже украсили ее к Рождеству и как раз в скандинавском стиле.
Эта небольшая трехкомнатная квартира площадью 59,8 квадратных метра находится на седьмом этаже девятиэтажного панельного дома на улице Моони.
Квартира состоит из кухни, раздельного санузла, гостиной с выходом на застекленный балкон и двух спален. Кухня, гостиная и прихожая отремонтированы год назад, спальни - четыре года назад.
В прихожей и одной из спален - большие встроенные шкафы. Квартира продается со всей мебелью и техникой.
Подробности о продаже и остальные фотографии находятся ЗДЕСЬ.