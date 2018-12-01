Сб, 1.12.2018
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  • Галерея: дух Рождества в квартире, которая находится в Лиллекюла

Галерея: дух Рождества в квартире, которая находится в Лиллекюла

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Скандинавский стиль давно прописался в квартирах жителей Эстонии. А хозяева этой квартиры, только что выставленной на продажу, уже украсили ее к Рождеству и как раз в скандинавском стиле.

Эта небольшая трехкомнатная квартира площадью 59,8 квадратных метра находится на седьмом этаже девятиэтажного панельного дома на улице Моони. 

Квартира состоит из кухни, раздельного санузла, гостиной с выходом на застекленный балкон и двух спален. Кухня, гостиная и прихожая отремонтированы год назад, спальни - четыре года назад. 

В прихожей и одной из спален - большие встроенные шкафы. Квартира продается со всей мебелью и техникой. 

Подробности о продаже и остальные фотографии находятся ЗДЕСЬ.       

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