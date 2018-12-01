Смотрите, кто возглавил предвыборный список центристов в Тартумаа и Йыгевамаа

В субботу, 1 декабря, центристы определились с первым номером избирательного списка в Тартумаа и Йыгевамаа на выборах в Рийгикогу. "Локомотивом" стал министр государственного управления Янек Мягги.
Мягги стал министром в конце апреля, тогда же он вступил в Центристскую партию.
В список центристов в Тартумаа и Йыгевамаа также попала депутат Рийгикогу Марика Туус-Лаул. На парламентских выборах-2015 именно она была первым номером в этом округе.
Напомним, что реформистов в Тартумаа и Йыгевамаа ведет за собой депутат Рийгикогу Урмас Круузе, отчественников - депутат Рийгикогу Айвар Кокк, а соцдемов - спикер парламента Эйки Нестор. У EKRE первым номером могут стать депутаты Рийгокогу Райво Пылдару или Пеэтер Эрнитс. Последний в сентябре перешел от центристов к EKRE.