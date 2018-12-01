Смотрите, кто возглавил предвыборный список центристов в Тартумаа и Йыгевамаа

Мягги стал министром в конце апреля, тогда же он вступил в Центристскую партию.

В список центристов в Тартумаа и Йыгевамаа также попала депутат Рийгикогу Марика Туус-Лаул. На парламентских выборах-2015 именно она была первым номером в этом округе.