Сб, 1.12.2018
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  • Смотрите, кто возглавил предвыборный список центристов в Тартумаа и Йыгевамаа

Смотрите, кто возглавил предвыборный список центристов в Тартумаа и Йыгевамаа

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Лозунг Центристской партии.

ФОТО: Tairo Lutter

В субботу, 1 декабря, центристы определились с первым номером избирательного списка в Тартумаа и Йыгевамаа на выборах в Рийгикогу. "Локомотивом" стал министр государственного управления Янек Мягги.

Мягги стал министром в конце апреля, тогда же он вступил в Центристскую партию.

В список центристов в Тартумаа и Йыгевамаа также попала депутат Рийгикогу Марика Туус-Лаул. На парламентских выборах-2015 именно она была первым номером в этом округе.

Напомним, что реформистов в Тартумаа и Йыгевамаа ведет за собой депутат Рийгикогу Урмас Круузе, отчественников - депутат Рийгикогу Айвар Кокк, а соцдемов - спикер парламента Эйки Нестор. У EKRE первым номером могут стать депутаты Рийгокогу Райво Пылдару или Пеэтер Эрнитс. Последний в сентябре перешел от центристов к EKRE.

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