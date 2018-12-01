Ошибка продавца помогла женщине разбогатеть

Зеринея Кармайкл заехала на заправку в воскресенье, 25 ноября, и пока платила за бензин, решила купить билет мгновенной лотереи Carolina Panthers. Но вместо него продавец протянул билет другой мгновенной лотереи под названием 777.

Кармайкл сказала, что обычно в таких ситуациях обращает внимание продавцов на ошибку и просит заменить товар на тот, что просила. Но на этот она решила оставить тот билет, который ей дали.