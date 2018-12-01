Ошибка продавца помогла женщине разбогатеть

Живущей в американском штате Северная Каролина женщине по ошибке продали не тот лотерейный билет, который в результате принес ей выигрыш в 277 777 долларов, пишет Postimees со ссылкой на AP.
Зеринея Кармайкл заехала на заправку в воскресенье, 25 ноября, и пока платила за бензин, решила купить билет мгновенной лотереи Carolina Panthers. Но вместо него продавец протянул билет другой мгновенной лотереи под названием 777.
Кармайкл сказала, что обычно в таких ситуациях обращает внимание продавцов на ошибку и просит заменить товар на тот, что просила. Но на этот она решила оставить тот билет, который ей дали.
Кармайкл села в машину, стерла защитный слой монетой и поняла, что ошибка продавца стала для нее счастливой. Она выиграла 277 777 долларов (более 245 000 евро), а после уплаты налогов на руках у нее осталось 195 837 долларов (около 173 000 евро).