Пассажиры сняли на видео развалившийся во время полета двигатель лайнера

На кадрах видно, как воздушное судно продолжает полет с оторванными элементами внешней поверхности корпуса.

Инцидент произошел в пятницу, 30 ноября, около 07:00 по местному времени (18:00 по мск), передает USA Today. Буквально через пару минут после взлета пассажиры самолета Airbus 320 увидели в иллюминаторе, как у одного из двигателей начала отрываться обшивка.

Пилоты совершили экстренную посадку в аэропорту Мак-Карран в Лас-Вегасе. На борту лайнера находился 171 пассажир и 6 членов экипажа. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

В июне 2017 года самолет китайской авиакомпании China Eastern Airlines был вынужден вернуться в аэропорт австралийского Сиднея из-за пробоины в двигателе. На нехарактерный для штатной работы шум обратили внимание пассажиры, которые сообщили об этом членам экипажа.