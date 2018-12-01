МИД Украины заявил, что Москва ничего не сообщает о задержанных моряках

"Мы не можем получить никаких официальных сведений о наших ребятах. И получаем информацию со многих источников... Сейчас наши усилия сосредоточены на том, чтобы создать волну международного давления на Россию, чтобы освободить наших ребят и корабли", - сказал министр на совместной пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем в субботу в Киеве.

Климкин подчеркнул, что Россия не должна избежать наказания за акты агрессии. "С польскими партнерами мы говорим о дополнительных возможностях использования других форматов и каналов давления на Россию", - резюмировал министр.

По его словам, в ходе первых встреч мировых лидеров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на саммите G20 прозвучали требования по освобождению украинских моряков и судов, а также разблокирования свободного судоходства через Керченский пролив.