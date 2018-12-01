Президент Керсти Кальюлайд подписала указ о проведении парламентских выборов 2019 года

Указ о проведении выборов в парламент Эстонии XIII созыва Кальюлайд подписала 1 декабря в Йыхви, сообщил портал новостей вещания.

В течение ближайших рабочих дней после провозглашения очередных выборов республиканская избирательная комиссия распределит мандаты между избирательными округами.

На следующий после этого рабочий день начнется выдвижение на регистрацию кандидатов, которое завершится 17 января в 18:00.

23 января начнется период активной предвыборной агитации, в течение которого запрещена наружная политическая реклама.

Ходатайства от желающих проголосовать на выборах за границей должны быть получены зарубежными дипломатическими представительствами Эстонии не позднее 2 февраля. Голосование в зарубежных представительствах будет организовано в течение не менее двух дней в период с 16 по 21 февраля.

21-24 февраля состоится предварительное голосование в назначенных избирательной комиссией местах, а 25-27 февраля - на всех избирательных участках. Электронное голосование пройдет 21-27 февраля.

Выборы в Рийгикогу состоятся 3 марта 2019 года.