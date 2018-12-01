Работающий в таллиннском детсаду турок: мне нравится мировоззрение эстонцев

Когда репортер Postimees прибыл в находящийся в столичном районе Ыйсмяэ детский сад Meelespea, у детей как раз проходили утренние занятия, во время которых в том числе с помощью добровольца Мусы они выучили три слова на турецком языке: мама, папа и слово из детской песни — аист.

«Узнаем, как будет на турецком языке мама», - сказала воспитательница детям и спросила на английском у Мусы, как будет это слово на его родном языке.

«Anne», - ответил Муса и написал это слово на доске. Дети оживились и начали хихикать. «Это звучит как красивое женское имя на эстонском языке, не так ли?», - отреагировала на оживление детей воспитательница. Также забавно для детей прозвучало и слово отец на турецком — baba. Знающие дети отметили, что это слово созвучно с русским словом папа.

Симпатичны эстонские люди

По словам Мусы, он хотел поехать в Эстонию, поскольку здесь в сравнении с Турцией совсем другая культура, которую молодой человек хотел изучить. «Всегда хотел работать с детьми, поскольку я верю в их инициативность и в то, что они смогут спасти наше будущее», - объясняет Муса.

Приезд в Эстонию не стал для Мусы прыжком в неизвестность. Он приезжал в Эстонию год назад в рамках одного проекта и местные люди произвели на него хорошее впечатление. «Местные традиции и мировоззрение людей мне симпатичны», - сказал он, добавляя, что и раньше хотел пожить в какой-нибудь северной стране.

По оценке Мусы, между эстонскими и турецкими детьми различия только в пищевых привычках. В остальном, по его мнению, дети похожи. «Дети начинают принимать культуру только, когда начинают взрослеть», - говорит он.

Хотя Муса в Эстонии находится только два месяца и еще не говорит на эстонском, у него нет проблем в общении с детьми. «Здесь есть говорящие на английском дети, они помогают переводить другим», - сказал он, добавляя, что для общения с детьми на самом деле не нужен ни один язык.

«Можем понять друг друга по языку тела, поскольку им нужно хорошо провести время и нужна поддержка в их развитии, поэтому верю, что нашего языкового общения вполне достаточно», - говорит он.

Иностранец в детском саду ценится

Директор детского сада Meelespea Кристина Мяркси считает, что добровольцы-иностранцы весьма значимы в детском саду. «Дети понимают, что хотя человек говорит на другом языке, он на самом деле дружелюбен и точной такой же человек, как и они», - объясняет директор.

Дети хорошо приняли Мусу, поскольку, по словам директора, к ним уже десять лет приезжают добровольцы разных национальностей, дети рады с ними общаться.

По словам Мяркси, хотя в детском саду Meelespea готовят детей к эстоноязычной школе, в группах есть дети и с другими родными языками — с русским, английским, китайским, армянским и голландским.

Европейская добровольная служба

В рамках Европейской добровольной службы молодой человек в возрасте 17-30 лет может отправиться на работу в качестве добровольца в различные европейские страны и познакомиться с языком и культурой выбранной страны.

По словам руководителя программы Молодежны инициатив Карин Ээвел, в Эстонии сейчас добровольной службой занимаются молодые люди из 100 различных стран Европы. Эстонские молодые люди работают в почти 40 странах. Самыми популярными странами для эстонском молодежи стали Франция, Италия, Испания и Германия.

Если у молодых людей есть желание отправиться на добровольную работу на короткий срок или целый год, в качестве первого шага необходимо сделать себе профиль в базе данных Европейского корпуса солидарности.