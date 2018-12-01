Фото и видео: в России сошли с рельсов 35 вагонов поезда с военной техникой

Восстановительные работы ведутся на перегоне пост 46 км - Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская - Ишим в Омской области, где произошел сход вагонов, сообщает Свердловская железная дорога, передает "Интерфакс".
В результате инцидента сошли 35 вагонов, отмечается в информации дороги. Нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть. Движение на перегоне открыто по одному пути и осуществляется в обоих направлениях.
Были задержаны четыре поезда: №76 сообщением Москва - Нюренги, №118 Москва - Новокузнецк, №56 Москва - Красноярск, №67 Абакан - Москва.
В связи со сходом вагонов грузового поезда в Омской области Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СКР начали расследование уголовного дела, сообщила пресс-служба управления.
"В настоящее время в рамках уголовного дела следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные, в том числе, на установление размера причиненного ущерба", - рассказали в пресс-службе.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).
Сход вагонов произошел в ночь на 1 декабря. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. При сходе с рельсов сошли несколько платформ с гусеничной военной техникой, которая направлялась на ремонт. Время задержки поездов на станции Омск-Пассажирский составило от одного до четырех часов.