Фото и видео: в России сошли с рельсов 35 вагонов поезда с военной техникой

В результате инцидента сошли 35 вагонов, отмечается в информации дороги. Нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть. Движение на перегоне открыто по одному пути и осуществляется в обоих направлениях.

Были задержаны четыре поезда: №76 сообщением Москва - Нюренги, №118 Москва - Новокузнецк, №56 Москва - Красноярск, №67 Абакан - Москва.

В связи со сходом вагонов грузового поезда в Омской области Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СКР начали расследование уголовного дела, сообщила пресс-служба управления.

"В настоящее время в рамках уголовного дела следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные, в том числе, на установление размера причиненного ущерба", - рассказали в пресс-службе.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).