Керсти Кальюлайд высоко оценила труд добровольцев

«Мы видим добровольцев, рискующих своей жизнью ради других. Добровольцев, выполняющих очень сложную работу и помогающих тем, кому нелегко — идет ли речь о болезни, инвалидности, жертвах преследования или насилия. Добровольцев, благодаря которым растут и развиваются наши увлечения в области культуры и спорта, работают учебные кружки и проводятся толоки. Добровольцев, применяющих свои профессиональные навыки и опыт там, где за это им никто не сможет заплатить», - передает BNS слова президента со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам Кальюлайд, общественные организации в определенных ситуациях являются первопроходцами и реагируют быстрее других, выявляя проблемы и находя пути их решения.

«Но это только часть того, почему мы нуждаемся в добровольцах. Рассматривать добровольцев только как любителей, которые закрывают брешь, пока на помощь не придет государство или местное самоуправление — не просто нереалистично, но и неуважительно, поскольку не учитывает ту ценность, которую создают добровольцы», - добавила Кальюлайд.