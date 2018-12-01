«Хватит одной пули в голову»: что писал эстонский киллер по прозвищу Мясник заказчику убийства

На судебном заседании доказательства озвучил инспектор бюро по борьбе с наркотиками и организованной преступностью полиции Ирландии Дейв Галлагер, который сказал, что полиция следила за Аракасом с момента, когда он 3 апреля прошлого года прибыл в Дублин, передает Postimees со ссылкой на The Irish Sun.

Галлагер рассказал, как полиция следила за гуляющим в центре Дублина Аракасом, как он купил себе в одном из магазинов на улице Мооре парик. В один момент Аракас в квартале Саммерхилл взял белый фургон Mercedes и поехал в Западный Дублин, в Блекстоун.

Спецподразделение полиции на следующий день, 4 апреля, организовала в Блекстоуне операцию и задержала остановившегося в одном доме Имре Аракаса.

В находящемся в комнате диване полицейские нашли белый клочок бумаги, на котором на эстонском было написано «James Gately, Dublini kriminaal». На бумаге был и один адрес ирландского города Ньюри и написано на английском «eight row, Google images».

Полицейские изъяли у Аракаса и зашифрованный мобильный телефон Blackberry, для доступа к которому нужен был пароль. Когда полиция ворвалась в комнату, доступ к телефону был открыт и один из полицейских успел запечатлеть смс-сообщение, которое было в телефоне, до того, как оно было удалено.

Аракас писал в сообщениях: «Кажется, что его можно будет убрать, когда он выйдет из машины и пойдет к входной двери. Проблема в том, что там негде спрятаться. Было бы хорошо иметь глушитель и очень хорошо, если оружие будет точным. Очевидно, будет достаточно одного выстрела в голову с расстояния. Это возможно, я посмотрю, что я могу сделать. Всего хорошего».

В распоряжении Аракаса была и детальная информация о квартире Гейтли, о месте для парковки автомобиля и о его повседневном маршруте. Также у Аракаса была фотография Гейтли. Полиция нашла на бумажных листах и телефоне Blackberry ДНК Аракаса, что является одним из главных доказательств его вины.

По словам Галлагера, у полиции есть информация, что Аракас должен был получить за убийство Гейтли пятизначную сумму в евро.

Защитник Аракаса Майкл Боуман сообщил в пятницу на заседании суда, что у Имре Аракаса 8 октября в тюрьме был инсульт. В субботу Аракасу исполнилось 60 лет.

Аракас 12 ноября признал себя виновным в намерении убить Джеймса Гейтли.

Преступники Ирландии знают эстонца под кличкой Мясник, полученной за свое хладнокровное отношение к человеческим жизням. По утверждениям ирландских СМИ, на убийствах Аракас зарабатывал по 100 000 евро.

Полиция Ирландии задержала Аракаса утром 4 апреля прошлого года в пригороде Дублина Блекстоуне вместе с двумя сообщниками-ирландцами. Вместе с Аракасом находились два члена группировки семьи Кинахана, с которыми он, по утверждениям местных СМИ, планировал убийство. В момент задержания, у него был список членов враждебной группировки Хатча, и информация об их передвижениях. Также у него было много разных средств маскировки.

6 апреля прошлого года суд предъявил Аракасу подозрение в планировании убийства известного в ирландском преступном мире Джеймса Гейтли. Согласно материалам дела, Аракас должен был убить Гейтли 4 или 5 апреля 2017 года.

После его задержания, делом Аракаса занимался Дублинский Кроверхилльский суд, но в октябре прошлого года председатель Дублинского окружного суда Тони Хант отдал распоряжение передать дело для обсуждения в специальной суд по уголовным делам (Special Criminal Court).

Конституция Ирландии позволяет передавать уголовные дела из суда обычной системы в спецсуд по уголовным делам в случае, если обычного суда для более эффективного правосудия недостаточно. Спецсуд занимается делами о терроризме и самыми тяжкими преступлениями в сфере организованной преступности.

Спецсуд состоит из трех судей, каждый из которых представляет разные ступени трехступенчатой судебной системы.