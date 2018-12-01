Картина дня: смерть Джорджа Буша-старшего, жалобы военных преступников на Тартускую тюрьму и работающий в таллиннском детсаду турок

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.
Скончался экс-президент США Джордж Буш-старший
Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет, сообщают в субботу американские СМИ со ссылкой на заявление представителя бывшего главы государства. Читайте далее...
Военные преступники жалуются на плохие условия содержания в Тартуской тюрьме
Международный трибунал по бывшей Югославии расследует жалобу военных преступников бывшей Югославии Милана Мартича и Драгомира Милошевича, которые утверждают, что в Тартуской тюрьме их содержат в нечеловеческих условиях и унижают их человеческое достоинство. Читайте далее...
Работающий в таллиннском детсаду турок: мне нравится мировоззрение эстонцев
Уроженец Турции Муса Арслан приехал в Эстонию в сентябре заниматься Европейской добровольной службой. Поскольку молодой человек всегда хотел работать как с детьми, так и попробовать пожить в какой-нибудь северной стране, работа в детском саду Эстонии показалась ему идеальным вариантом. Читайте далее...
«Хватит одной пули в голову»: что писал эстонский киллер по прозвищу Мясник заказчику убийства
В пятницу в спецсуде Ирландии продолжился судебный процесс по делу эстонца Имре Аракаса, обвиняемого в подготовке убийства известного в криминальном мире Джеймса Гейтли. Читайте далее...
В Таллинне самое дорогое топливо в Прибалтике
На прошедшей рабочей неделе в Риге и Таллинне цены на горючее продолжали снижаться, в Вильнюсе - повышаться, свидетельствуют данные агентства BNS. Читайте далее...
Вероятный преемник Меркель усомнился в "Северном потоке-2"
В свете эскалации конфликта России и Украины реализация совместного с РФ проекта газопровода "Северный поток-2" становится все более проблематичной. Уверенность в этом в пятницу, 30 ноября, высказал претендент на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в ходе региональной конференции партии в Берлине. Читайте далее...
В Нарве открывается театральный центр Vaba Lava Narva
Первого декабря в Нарве открывается театральный центр Vaba Lava Narva, который начнет свою работу с программы международной недели сценических искусств. Новый театральный центр посвящен 100 годовщине Эстонской Республики. Читайте далее...
Уже с третьего декабря в Elron грядут нововведения
С 3 декабря Elron начинает переход на новую систему продажи билетов. Новая система включает как свободную продажу билетов и терминалы с продавцами-консультантами, так и новые автоматы для продажи билетов в поездах. Переход на новую систему будет проходить в течение месяца и поэтапно: сначала будет задействована новая онлайн-система, затем терминалы с работник по обслуживанию клиентов, и, наконец, в поездах будут установлены автоматы для продажи билетов. Читайте далее...
Работающие в Финляндии эстонские строители вскоре вернутся домой?
На строительном рынке Финляндии наблюдается спад, также упали объемы экспорта эстонских строительных фирм, это означает, что двадцать тысяч работающих в Финляндии эстонских строителей, могут скоро вернуться в Эстонию. Читайте далее...
Сенцов удостоился премии МИД Польши "За человеческое достоинство"
Украинский политзаключенный в России, режиссер Олег Сенцов удостоился премии Министерства иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana ("За человеческое достоинство"), сообщает Интерфакс со ссылкой на главу польского МИД Яцека Чапутовича. Читайте далее...
Смотрите, кто возглавил предвыборный список центристов в Тартумаа и Йыгевамаа
Центристская партия представила сегодня в Тарту Лыунакескус кандидатов на выборах в Рийгикогу, баллотирующихся в избирательном округе Тартумаа и Йыгевамаа. Возглавил список в девятом избирательном округе министр государственного управления Янек Мягги. Также в список вошли: депутат Рийгикогу Марика Туус-Лаул, экс-министр региональных дел Яан Ыунапуу и известный телеведущий Пеэтер Выза. Читайте далее...
МИД Украины заявил, что Москва ничего не сообщает о задержанных моряках
Украина не может получить официальные сведения от российской стороны о захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряках, сообщает Интерфакс со ссылкой на министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Читайте далее...
Президент Керсти Кальюлайд подписала указ о проведении парламентских выборов 2019 года
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провозгласила в субботу выборы в Рийгикогу, которые пройдут 3 марта 2019 года. Читайте далее...
Блог, фото, видео: почти 100 граждан России не смогли въехать на Украину
Вечером 25 ноября российские пограничники со стрельбой задержали три украинских корабля в районе Керченского пролива. Как заявили в ФСБ, они незаконно пересекли российскую границу и не реагировали на требование остановиться. Украинские власти обвинили Россию в агрессии и ввели в стране военное положение. Читайте далее...
Фото и видео: в России сошли с рельсов 35 вагонов поезда с военной техникой
Восстановительные работы ведутся на перегоне пост 46 км - Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская - Ишим в Омской области, где произошел сход вагонов, сообщает Свердловская железная дорога. Читайте далее...