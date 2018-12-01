Картина дня: смерть Джорджа Буша-старшего, жалобы военных преступников на Тартускую тюрьму и работающий в таллиннском детсаду турок

Скончался экс-президент США Джордж Буш-старший

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет, сообщают в субботу американские СМИ со ссылкой на заявление представителя бывшего главы государства. Читайте далее...

Военные преступники жалуются на плохие условия содержания в Тартуской тюрьме

Международный трибунал по бывшей Югославии расследует жалобу военных преступников бывшей Югославии Милана Мартича и Драгомира Милошевича, которые утверждают, что в Тартуской тюрьме их содержат в нечеловеческих условиях и унижают их человеческое достоинство. Читайте далее...

Работающий в таллиннском детсаду турок: мне нравится мировоззрение эстонцев

Уроженец Турции Муса Арслан приехал в Эстонию в сентябре заниматься Европейской добровольной службой. Поскольку молодой человек всегда хотел работать как с детьми, так и попробовать пожить в какой-нибудь северной стране, работа в детском саду Эстонии показалась ему идеальным вариантом. Читайте далее...

«Хватит одной пули в голову»: что писал эстонский киллер по прозвищу Мясник заказчику убийства

В пятницу в спецсуде Ирландии продолжился судебный процесс по делу эстонца Имре Аракаса, обвиняемого в подготовке убийства известного в криминальном мире Джеймса Гейтли. Читайте далее...

В Таллинне самое дорогое топливо в Прибалтике

На прошедшей рабочей неделе в Риге и Таллинне цены на горючее продолжали снижаться, в Вильнюсе - повышаться, свидетельствуют данные агентства BNS. Читайте далее...

Вероятный преемник Меркель усомнился в "Северном потоке-2"

В свете эскалации конфликта России и Украины реализация совместного с РФ проекта газопровода "Северный поток-2" становится все более проблематичной. Уверенность в этом в пятницу, 30 ноября, высказал претендент на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в ходе региональной конференции партии в Берлине. Читайте далее...

В Нарве открывается театральный центр Vaba Lava Narva

Первого декабря в Нарве открывается театральный центр Vaba Lava Narva, который начнет свою работу с программы международной недели сценических искусств. Новый театральный центр посвящен 100 годовщине Эстонской Республики. Читайте далее...

Уже с третьего декабря в Elron грядут нововведения

С 3 декабря Elron начинает переход на новую систему продажи билетов. Новая система включает как свободную продажу билетов и терминалы с продавцами-консультантами, так и новые автоматы для продажи билетов в поездах. Переход на новую систему будет проходить в течение месяца и поэтапно: сначала будет задействована новая онлайн-система, затем терминалы с работник по обслуживанию клиентов, и, наконец, в поездах будут установлены автоматы для продажи билетов. Читайте далее...

Работающие в Финляндии эстонские строители вскоре вернутся домой?

На строительном рынке Финляндии наблюдается спад, также упали объемы экспорта эстонских строительных фирм, это означает, что двадцать тысяч работающих в Финляндии эстонских строителей, могут скоро вернуться в Эстонию. Читайте далее...

Сенцов удостоился премии МИД Польши "За человеческое достоинство"