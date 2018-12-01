В двух ДТП пострадали три человека

Первое ДТП произошло в 17.06 в волости Сауэ в деревне Хююру, где 87-летний водитель Mazda 626 врезался сзади в BMW 330D, которым управлял 28-летний мужчина. Водителя Mazda увезли в больницу.

В 17.17 на Сааремаа на 35 километре шоссе Ориссааре-Лейси-Мустъяла, 28-летний водитель Mazda 323 отклонился на сторону встречного движения и столкнулся с Volkswagen Bora, за рулем которого находилась 55-летняя женщина. Обоих участников аварии доставили в больницу.