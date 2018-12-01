Сб, 1.12.2018
Если бы Запад собрался и признал, что одних только санкций недостаточно, то остановить Россию сейчас было бы в сущности просто. Ээрик-Нийлес Кросс

Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Керченском проливе

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Владимир Путин и Ангела Меркель.

ФОТО: KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Керченском проливе, пишет Интерфакс со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

"Перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Меркель поговорила с российским президентом Путиным. В центре переговоров была ситуация в Сирии, а также ситуация между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море", - написал Зайберт в "Твиттере" в субботу.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ