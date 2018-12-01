Вот это компенсация! Уволенный со дня руководитель HKScan получит миллион евро

Во вторник совет HKScan решил со дня прекратить трудовой договор с председателем совета Микко Никула и председателем правления предприятия Яри Латваненом. Последний управлял предприятием чуть более двух лет.

Согласно трудовому договору HKScan, о прекращении договора руководителя должны уведомить за шесть месяцев. Если этот пункт нарушается, у руководителя есть право получить от предприятия компенсацию ущерба в размере зарплат за 12 месяцев.

Зарплата Латванена была 54 166 евро, что означает, что предприятия должно выплатить ему 974 900 евро. Также он имеет право на дополнительную пенсию, которую предприятие выплачивает в размере 20 процентов от месячной зарплаты.

В январе 2016 года должность руководителя HKScan покинул Ханну Коттонен, которому, по данным Kaupalehti, возместили ущерб в размере 958 500 евро. Бывший руководитель Кай Сейкку, которого уволили 5 января 2009 года, получил компенсацию в размере 1,3 миллиона евро.

Вместо Яри Латванена на должность нового руководителя выбрали Теро Хеммиля.

В ноябре предприятие HKScan сообщило, что сокращает в Финляндии 165 рабочих мест.

Также фирма воюет с бывшим руководителем эстонского филиала Теэтом Соормом в суде, где требует с него по трем разным искам в общей сложности пять млн евро.