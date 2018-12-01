Фото: перевозивший топливо грузовик вылетел с дороги и перевернулся

По предварительным данным, водитель грузовика MAN потерял управления из-за скользкой дороги. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Сидевший за рулем мужчина не пострадал и смог сам выбраться из грузовика.

Спасатели убедились, что топливо не вылилось и загрязнения окружающей среды не произошло. На месте ДТП движение было нарушено.