Сб, 1.12.2018
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  • Фото: перевозивший топливо грузовик вылетел с дороги и перевернулся

Фото: перевозивший топливо грузовик вылетел с дороги и перевернулся

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Грузовик вылетел с дороги.

ФОТО: Kenno Soo / Sakala

Сегодня, 1 декабря, в 16:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Вильяндимаа, в волости Мульги, в деревне Тухалаане перевозивший топливо грузовик вылетел в кювет, передает Sakala.

По предварительным данным, водитель грузовика MAN потерял управления из-за скользкой дороги. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Сидевший за рулем мужчина не пострадал и смог сам выбраться из грузовика.

Спасатели убедились, что топливо не вылилось и загрязнения окружающей среды не произошло. На месте ДТП движение было нарушено. 

Напомним, что сегодня синоптики дали срочное предупреждение о снегопаде, который распространится по всей территории Эстонии, на дорогах возможна гололедица. Читайте подробнее здесь.

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