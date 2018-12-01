Фото: перевозивший топливо грузовик вылетел с дороги и перевернулся
1 декабря 2018, 18:55
Сегодня, 1 декабря, в 16:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Вильяндимаа, в волости Мульги, в деревне Тухалаане перевозивший топливо грузовик вылетел в кювет, передает Sakala.
По предварительным данным, водитель грузовика MAN потерял управления из-за скользкой дороги. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Сидевший за рулем мужчина не пострадал и смог сам выбраться из грузовика.
Спасатели убедились, что топливо не вылилось и загрязнения окружающей среды не произошло. На месте ДТП движение было нарушено.
Напомним, что сегодня синоптики дали срочное предупреждение о снегопаде, который распространится по всей территории Эстонии, на дорогах возможна гололедица. Читайте подробнее здесь.