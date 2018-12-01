Работник, получивший самую большую в Эстонии премию: первая реакция была, что несколько нулей — лишние

«Первая реакция была, что произошла ошибка и придется вернуть деньги, что несколько нулей, безусловно, являются лишними», - говорит менеджер по работе с клиентами Мария. Теперь, когда выяснилось, что премия действительно такая большая, ей остается только признать: «Оказывается, чудеса все-таки случаются».

«Сначала казалось, что "Ой-ой, теперь я могу всё". Но пришло осознание, что всё все-таки сделать не смогу», - говорит Мария, добавляя, что планирует в первую очередь на полученные деньги покрыть несколько кредитов и после съездить в Таиланд.

Другой работник предприятия, который не пожелал афишировать свое имя, сказал, что узнал о премии, когда на телефон пришло сообщение о пополнении счета. По его словам, жизнь продолжит идти своим чередом, а деньги он потратит, например, на строительство новый крыши для дома и на возведение забора.