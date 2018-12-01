Работник, получивший самую большую в Эстонии премию: первая реакция была, что несколько нулей — лишние

Получившие премию в размере 50 000 евро работники Utilitas рассказали порталу Geenius, как было тяжело поверить в такой подарок и что они планируют делать с деньгами.
«Первая реакция была, что произошла ошибка и придется вернуть деньги, что несколько нулей, безусловно, являются лишними», - говорит менеджер по работе с клиентами Мария. Теперь, когда выяснилось, что премия действительно такая большая, ей остается только признать: «Оказывается, чудеса все-таки случаются».
«Сначала казалось, что "Ой-ой, теперь я могу всё". Но пришло осознание, что всё все-таки сделать не смогу», - говорит Мария, добавляя, что планирует в первую очередь на полученные деньги покрыть несколько кредитов и после съездить в Таиланд.
Другой работник предприятия, который не пожелал афишировать свое имя, сказал, что узнал о премии, когда на телефон пришло сообщение о пополнении счета. По его словам, жизнь продолжит идти своим чередом, а деньги он потратит, например, на строительство новый крыши для дома и на возведение забора.
Напомним, что в среду руководитель Utilitas grupp Кристьян Раху сообщил, что из полученного предприятием дохода руководство выплатит каждому работнику премию в размере 50 000 евро. В Utilitas Grupp работают 263 человека, каждый из них получит самую большую премию в своей жизни: если вычесть налоги, сотрудники получат на руки по 30 000 евро. Кристьян Раху отметил, что премия ждет всех сотрудников, независимо от должности и стажа. На бонус могут рассчитывать уволенные или те, кто остался без работы из-за болезни или травмы. Всего на выплату премий Utilitas потребуется 13 миллионов евро.