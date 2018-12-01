Фото и видео: в Эстонии проходит конференция Дедов Морозов
1 декабря 2018, 19:53
Сегодня днем на улице Рюйтли в Пярну собралось несколько сотен людей, чтобы принять участие в открытии XVIII конференции Дедов Морозов.
С 1 по 2 декабря в Пярну проходит XVIII конференция Дедов Морозов. Конференция посвящена сотому дню рождения Эстонской Республики, поэтому на нее прибыло сто Дедов Морозов.
Программа дня для всей семьи состоит из парадного шествия, различных концертов, представлений, конкурсов и мастер-классов для детей и взрослых.
Смотрите фото и видео!