Юри Ратас: Vaba Lava поможет многим людям открыть для себя Нарву

«Сегодняшнее мероприятие является подтверждением тому, что правительство может при помощи конкретных решений уделять больше внимания тем регионам и населенным пунктам, которые годами оставались далекими от нас, - сказал премьер-министр. – Именно поэтому мы также решили построить в Нарве колледж Академии МВД и запустили программу поддержки Ида-Вирумаа».

По словам Ратаса, открытие Vaba Laba Narva важно не только для нарвского региона, оно имеет большое значение для региональной, интеграционной и культурной политики всей Эстонии. «Я твердо верю, что это поможет многим людям открыть для себя Нарву и вдохновиться этим городом. Это был бы отличный подарок от Нарвы к столетию Эстонской Республики», - заявил премьер-министр.