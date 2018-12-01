Юри Ратас: Vaba Lava поможет многим людям открыть для себя Нарву

Премьер-министр Юри Ратас участвовал сегодня в открытии театрального центра Vaba Lava Narva. В своей речи Ратас выразил надежду, что новый театральный центр быстро станет культурным мостом, который на новом важном уровне свяжет Нарву с остальной Эстонией и миром.
«Сегодняшнее мероприятие является подтверждением тому, что правительство может при помощи конкретных решений уделять больше внимания тем регионам и населенным пунктам, которые годами оставались далекими от нас, - сказал премьер-министр. – Именно поэтому мы также решили построить в Нарве колледж Академии МВД и запустили программу поддержки Ида-Вирумаа».
По словам Ратаса, открытие Vaba Laba Narva важно не только для нарвского региона, оно имеет большое значение для региональной, интеграционной и культурной политики всей Эстонии. «Я твердо верю, что это поможет многим людям открыть для себя Нарву и вдохновиться этим городом. Это был бы отличный подарок от Нарвы к столетию Эстонской Республики», - заявил премьер-министр.
В Нарве Ратас также посетил вновь открывшуюся Александровскую церковь. Возрождение церкви в виде концертного зала является еще одним важным для Нарвы культурным проектом, который стал возможен, благодаря поддержке государства.