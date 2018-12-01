Пожар в многоквартирном доме: спасатели выломали дверь и вынесли из горящей квартиры человека
1 декабря 2018, 20:25
Сегодня, 1 декабря, вечером в Пыльва в многоквартирном доме вспыхнул пожар, который чуть не стал причиной гибели человека, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Спасатели получили вызов в 19:06 на улицу Кяйси в двухэтажный многоквартирный дом, где вспыхнул пожар.
Спасатели выломали дверь и вынесли из задымленной квартиры человека, которого передали скорой помощи.
Причины возникновения пожара выясняются.