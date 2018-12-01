Сб, 1.12.2018
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  • Пожар в многоквартирном доме: спасатели выломали дверь и вынесли из горящей квартиры человека

Пожар в многоквартирном доме: спасатели выломали дверь и вынесли из горящей квартиры человека

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Фото иллюстративное

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Сегодня, 1 декабря, вечером в Пыльва в многоквартирном доме вспыхнул пожар, который чуть не стал причиной гибели человека, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Спасатели получили вызов в 19:06 на улицу Кяйси в двухэтажный многоквартирный дом, где вспыхнул пожар.

Спасатели выломали дверь и вынесли из задымленной квартиры человека, которого передали скорой помощи.

Причины возникновения пожара выясняются.

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