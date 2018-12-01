Путин обошелся неформальным общением с Трампом, зато Меркель и Макрону нарисовал, что было в Азовском море

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон ФОТО: Sputnik / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время пятничного ужина на саммите G20 провел неформальный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила в субботу представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Как это обычно и бывает на многосторонних мероприятиях, президент Трамп и его супруга провели ряд неформальных разговоров с мировыми лидерами на ужине вчера. В частности, такой разговор был и с президентом Путиным", - отмечается в ее заявлении.

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, российский президент дал разъяснения по инциденту на Азовском море французскому лидеру Эмманюэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. "Президент (на встрече с Меркель - ИФ) дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому пограничному инциденту, наглядно это показал. Так же наглядно он это показал и вчера, на встрече с президентом Франции Макроном", - сказал Песков журналистам.

По словам Пескова, Путин продемонстрировал ситуацию, нарисовав ее схему.

Его спросили, шла ли на встрече речь о возможном посредничестве Германии в разрешении этого инцидента.

"Меркель говорила о своем желании способствовать разрешению этой ситуации. Слово "посредничество" не произносилось, да и вряд ли оно возможно. Потому что здесь идёт речь о нарушении государственной границы, о судебном разбирательстве, о следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей. Поэтому, наверное, нельзя говорить о каком-то посредничестве", - сказал Песков.

Ему задали вопрос, обсуждался ли вопрос освобождения украинских моряков.

"Затрагивалась эта тема. Путин также разъяснял, что здесь речь идет о решении суда, о следственных действиях, и поэтому на это уйдет определенное время", - сказал Песков.

Он дал пояснения по статусу задержанных моряков. "Есть украинские военнослужащие, которые пересекли госграницу РФ, и еще в российских водах там хулиганили", - сказал Песков.

Незадолго до этого официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в ходе саммита "большой двадцатки" Меркель обсудила с президентом РФ ситуацию в Керченском проливе.

"Перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Меркель поговорила с российским президентом Путиным. В центре переговоров была ситуация в Сирии, а также ситуация между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море", - написал он в твиттере в субботу.

Инцидент в Керченском проливе

Согласно российской версии, 25 ноября три корабля ВМС Украины - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - нарушили порядок прохождения через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое украинских моряков получили ранения. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело, передает Newsru.

В ФСБ заявили, что украинские корабли "по прямому указанию киевских властей <...> осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией". Спецслужба также обнародовала кадры допроса задержанных украинских моряков, на которых они признались, что сознательно игнорировали предупреждения российских пограничников. В ВМС Украины уверены, что моряки подверглись психологическому и, возможно, физическому давлению.

ФСБ также опубликовала изъятые у задержанных моряков документы, в которых содержится приказ скрытно перейти из Одессы в Бердянск. Особую скрытность требовалось обеспечить у Керчь-Еникальского канала.

По мнению украинских властей, Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Украинский президент Петр Порошенко ввел военное положение в ряде регионов страны сроком на 30 дней и заявил, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией.