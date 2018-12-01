Сб, 1.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский

На балу Тартуского университета мужчина упал в обморок Дополнено!

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Скорая помощь.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Сегодня в концертном зале «Ванемуйне» проходит бал в честь годовщины Тартуского университета. Во время третьего вальса один мужчина потерял сознание. Находящиеся рядом люди стали делать ему массаж сердце и искусственное дыхание.

Находящаяся на празднике репортер Tartu Postimees Айме Йыги сообщила, что скорая помощь прибыла за пять минут. До этого мужчине помогал профессор анестезиологии и интенсивной терапии Йоэль Старкопф, который находился на празднике в качестве гостя.

Примерно в 21:05 скорая помощь увезла находящегося уже в сознании мужчину в больницу.

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