На балу Тартуского университета мужчина упал в обморок Дополнено!
1 декабря 2018, 21:15
Сегодня в концертном зале «Ванемуйне» проходит бал в честь годовщины Тартуского университета. Во время третьего вальса один мужчина потерял сознание. Находящиеся рядом люди стали делать ему массаж сердце и искусственное дыхание.
Находящаяся на празднике репортер Tartu Postimees Айме Йыги сообщила, что скорая помощь прибыла за пять минут. До этого мужчине помогал профессор анестезиологии и интенсивной терапии Йоэль Старкопф, который находился на празднике в качестве гостя.
Примерно в 21:05 скорая помощь увезла находящегося уже в сознании мужчину в больницу.