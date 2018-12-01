Театральный центр Vaba Lava в Нарве открылся

Новый культурный объект, о котором в последнее время так много говорили, наконец, начал свою работу. Центр сценического искусства Vaba Lava открылся спектаклем “Транзит. Остановите музыку”, а перед этим открытие “Свободной сцены” приветствовал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
В своей речи Ратас выразил надежду, что новый театральный центр быстро станет культурным мостом, который на новом важном уровне свяжет Нарву с остальной Эстонией и миром.
Первой постановкой на новой сцене стал спектакль об эстонских звездах советского времени, таких как Анне Вески, Тынис Мяги, Марью Ляник, Яарек Касар… Это документальный спектакль, для создания которого авторы провели 47 интервью с реальными людьми.
После спектакля зрителей ждет еще концерт, где выступят некоторые из тех самых звезд.