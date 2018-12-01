Театральный центр Vaba Lava в Нарве открылся

В своей речи Ратас выразил надежду, что новый театральный центр быстро станет культурным мостом, который на новом важном уровне свяжет Нарву с остальной Эстонией и миром.

Первой постановкой на новой сцене стал спектакль об эстонских звездах советского времени, таких как Анне Вески, Тынис Мяги, Марью Ляник, Яарек Касар… Это документальный спектакль, для создания которого авторы провели 47 интервью с реальными людьми.