Галерея: открытие нового магазина Maksimarket вызвало ажиотаж

На улице Рингтеэ открытия магазина у дверей ждали сотни людей, хотя большой толкотни в первые минуты после открытия не наблюдалось.

Стоимость строительства магазина общей площадью в 4200 квадратных метров составляет 5,3 млн евро. В сравнении с прошлым крупнейшим в Пыльва магазином Konsum в торговом центре EDU новый магазин в два раза больше. В магазине находятся также аптека, цветочный магазин и пиццерия.