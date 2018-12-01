Сб, 1.12.2018
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  • Галерея: открытие нового магазина Maksimarket вызвало ажиотаж

Галерея: открытие нового магазина Maksimarket вызвало ажиотаж Сотни людей толпились у дверей

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Сегодня днем в Пыльва открылся крупнейший в городе и во всем Пыльвамаа магазин Maksimarket, передает Lõuna-Eesti Postimees.

На улице Рингтеэ открытия магазина у дверей ждали сотни людей, хотя большой толкотни в первые минуты после открытия не наблюдалось.

Стоимость строительства магазина общей площадью в 4200 квадратных метров составляет 5,3 млн евро. В сравнении с прошлым крупнейшим в Пыльва магазином Konsum в торговом центре EDU новый магазин в два раза больше. В магазине находятся также аптека, цветочный магазин и пиццерия.

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