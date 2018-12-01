Сб, 1.12.2018
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  • Будьте готовы к отменам рейсов: пилоты летающей в страны Балтии авиакомпании начали забастовку

Будьте готовы к отменам рейсов: пилоты летающей в страны Балтии авиакомпании начали забастовку

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Таллиннский аэропорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня пилоты авиакомпании Norra, которая осуществляет перелеты в основном в странах Балтии и Северной Европы, начали забастовку. Norra является партнером Finnair на коротких перелетах, поэтому клиентам обеих компаний надо быть готовыми к отменам рейсов.

Чтобы минимизировать потери для пассажиров, Finnair взял в Дании самолет с экипажем в лизинг на декабрь. О всех возможных изменениях в расписании компания обещает сообщать посредством СМС-сообщений и по электронной почте, передает Yle.

Финская компания Nordic Regional Airlines Oy (сокращенно Norra) до 2015 года называлась Flybe Finland.

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